Le Made in Belgium, on en est fier et aujourd’hui, on s’enivre des arômes du café au coeur d’une société bien de chez nous.

Un savoir-faire qui existe depuis 85 ans

La succès story belge du café Bruynooghe - © Tous droits réservés La succès story belge du café Bruynooghe - © Tous droits réservés La succès story belge du café Bruynooghe - © Tous droits réservés

Tout a donc commencé par une petite entreprise familiale, en 1935

On est en 1935, à Courtrai, Prosper Bruynooghe et sa femme Maria fondent cette entreprise de torréfaction de café. Prosper se lève à 4 heures du matin pour torréfier ses grains et puis prend le volant de sa camionnette vers 8 heures pour livrer son café aux magasins et aux particuliers.

Il a le sens du tri du grain, de cette qualité qui est fonction de la matière première mais aussi de la façon de le torréfier, de le mettre en lumière. Ils prennent ainsi l’option de torréfier très très longtemps et doucement pour éviter le goût amer que l’on pourrait parfois reprocher au café.

La différence avec les autres cafés, ce serait l’amour et la recette ?

Une recette top secret ! On sait juste que certains grains viennent d’Indonésie dans la région de Sumatra, d’autres du Guatemala (le grain est alors cultivé sur un sol volcanique) et enfin d’autres viennent du Brésil (le grain produit plus de rondeur sucrée).

Cette société est tellement grande qu’elle est devenue la plus grande société de torréfaction en Flandre occidentale, depuis les années 70. Il faudra attendre 1988 pour que la torréfaction, le broyage et l’emballage soient totalement automatiques !

Pour ses 85 ans, Les cafés Bruynooghe ont fait peau neuve pour toucher les jeunes générations.

Le produit est décliné en déca, en moka et pour toutes les machines à café. On a les grains, les dosettes, le moulu. Ce sont des prix raisonnables pour un café de qualité. On les retrouve dans la grande distribution… C’est la qualité à portée de tous !