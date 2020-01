La spiruline, cette algue aux bienfaits multiples sur votre corps

Ce 10 janvier dans "Le 6-8", Chantal van der Brempt, la chroniqueuse nutrition, nous parlait des bienfaits de la spiruline sur son corps et sa santé et de la manière de l'utiliser.

On communique de plus en plus sur la spiruline ces derniers temps dans divers conseils bien-être et santé. Mais qu'est-ce que c'est ?

Chantal van der Brempt nous éclaire sur son origine : "c'est une algue bleu-vert qui se consomme depuis le 16ème siècle par les Aztèques. Ils ont un lac dans lequel de la spiruline pousse, appelé Texcoco. C'est encore aujourd'hui une source de spiruline".

Si elle est consommée depuis aussi longtemps de l'autre côté de l'Atlantique, c'est parce qu'elle est remplie de "vitamines, minéraux, acides aminés, graisse, etc." note la chroniqueuse.