La rentrée littéraire : chronique d’un événement bien ficelé pour l’univers du livre

La médiatisation littéraire est donc en marche et les éditeurs comprennent peu à peu que les désignations de prix stimulent les ventes de livres. Ils en publient donc davantage en septembre et la notion de 'rentrée littéraire' s’impose naturellement dans la presse. Le terme se fige en 1975 grâce à Apostrophes selon Michel Dufranne , le magazine littéraire de Bernard Pivot qui rassemble un grand nombre de téléspectateurs dope encore les ventes en librairie.

Pourquoi cette chronologie ? "Parce qu’aujourd’hui la survie d’un bouquin en librairie c’est trois semaines" signale Michel Dufranne . "Or, grâce à ce phénomène artificiel où la presse, les libraires, les critiques en parlent, vous tenez vos livres jusqu’aux prix, vous les faites survivre, et puis comme les prix arrivent, cela continue à créer une forme d’actualité et cela tient jusqu’à Noël".

Mais la rentrée littéraire dope-t-elle vraiment les ventes de bouquins ? En réalité 10% des livres qui paraissent à cette période profitent de l’effet 'rentrée littéraire'.

Ainsi, en 2021, 521 romans dits 'rentrée littéraire' paraissent mais une cinquantaine sera vraiment poussée chez le public littéraire, par les critiques et l’excitation suscitée par les prix.

►►► À lire aussi : Un livre qui coûte 20€, est-ce vraiment trop cher ? Découvrez ce que cache le prix d’un roman

Et la situation risque de devenir encore plus difficile puisque cette année, on assiste à deux rentrées distinctes :

Les livres estampillés 'rentrée littéraire'

Les livres signés par les auteurs de best-sellers comme Guillaume Musso, Harlan Coben ou Paula Hawkins qui ne rentrent pas dans les standards de la rentrée.

Ce n’est pas tant dû à l’effet covid mais ceux-ci sortent désormais en grand format en septembre et plus au mois de mai, pour pouvoir sortir en poche pour l’été suivant. C’est en effet plus pratique pour les emporter "et parce que les gens achètent plus de poches à l’approche des vacances".