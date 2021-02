"La plus grande et la plus complète exposition" sur Harry Potter prévue pour 2022

En 2022, vous pourrez vous immerger dans l’univers d’Harry Potter comme jamais auparavant grâce à l’arrivée d’une nouvelle exposition sur le monde magique du sorcier à la cicatrice. Elle inclura les nouvelles technologies, annonce Tom Salbeth dans la séquence des Buzz du week-end du 6-8. Cela ne nous rajeunit pas : le film événement tiré du livre Harry Potter à l’école des sorciers est sorti il y a 20 ans, et le dernier film de la saga il y a 10 ans. Mais l’engouement pour les aventures du plus célèbre des sorciers ne faiblit pas et les fans risquent même d’être gâtés en 2022. Outre le troisième volet des Animaux fantastiques et la rumeur sur un probable retour de la saga créée par l’écrivaine britannique J.K. Rowling en série, une nouvelle exposition Harry Potter arrive en 2022 avec de nombreuses nouveautés à découvrir a annoncé Warner Bros dans un communiqué, avec notamment cette fois, les costumes, accessoires et décors des Animaux fantastiques.

2 images © Laurie Dieffembacq

La plus grande exposition sur Harry Potter

Intitulée comme la précédente, Harry Potter : The Exhibition elle "va revenir dans une formule complètement revue et corrigée" par rapport à l’exposition itinérante précédente qui avait connu un succès mondial, nous immergeant dans ce monde féerique et qui était notamment passée par la Belgique, au Heysel, il y a 4 ans. ►►► À lire aussi : Elon Musk espère des premiers tests de puces cérébrales sur l’homme… pour cette année Réalisée en association entre Warner Bros et Imagine Exhibitions, elle se présente comme "la plus grande et la plus complète exposition itinérante jamais présentée" sur l’univers du célèbre sorcier et s’arrêtera notamment en Europe. La surface de l’exposition couvrira entre 10.000 et 20.000 m².

2 images © Laurie Dieffembacq

Une expérience immersive

"Cette exposition itinérante révolutionnaire présentera des environnements magnifiquement conçus qui rendront hommage aux personnages, lieux et créatures bien-aimés vus dans les films, tout en explorant la magie cinématographique qui leur a donné vie. […] Les visiteurs pourront voir de près les accessoires authentiques et les costumes originaux des films Harry Potter et Les Animaux fantastiques, tout en s’engageant dans des décors et des installations innovants, impressionnants et magiques" a notamment dévoilé Warner Bros sur le site d’Imagine Exhibitions. On ne sait pas encore dans quels pays européens se tiendra exactement cette exposition mais une grande nouveauté est déjà dévoilée, elle fera la part belle aux nouvelles technologies dont la réalité virtuelle, afin de plonger les 'moldus' que nous sommes au cœur même du monde des sorciers. L’exposition promet en effet de "redéfinir le divertissement expérientiel itinérant à travers une narration et un design inventifs qui surprendront et raviront tous les âges" et connecter "les fans à une communauté mondiale de sorcellerie" tout en révélant le savoir-faire des tournages.

Les buzz du web avec Tom 2/2 - Le 6-8 - 22/02/2021 Les buzz du web avec Tom 2/2

Plus de vidéos et infos insolites dans Les buzz du web

Parmi les autres informations geek et buzz qui ont fourmillé sur le web ces derniers jours Tom Salbeth a épinglé la vidéo d’un vélo pour rouler sur la glace, l’arrivée de Deliveroo dans 15 nouvelles villes en Belgique, des tests rapides covid via smartphone, des pirates qui se font passer pour le SPF Finances pour vous arnaquer, la photo d’une biche qui crée le buzz grâce à son illusion d’optique. Pour plus d’actualité geek et des vidéos buzz, rendez-vous avec Tom Salbeth à 7h20 et 7h40 dans Le 6-8 sur la Une.