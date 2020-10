La perle de la rentrée littéraire vient des USA, elle s’appelle «Betty»

BETTY – Tiffany McDaniel

Nous sommes dans l’Ohio, dans ces grands espaces entre les forets d’un côté et les champs de l’autre, dans les années 50. On y évoque l’histoire de Betty ; une métisse avec une maman blanche et un père cherokee. La petite Indienne a une famille conséquente avec 8 frères et sœurs, du plus chiant au plus créatif,… Ils vivent dans une maison abandonnée qu’ils ont récupérée et au sein de laquelle il y a des impacts de balles. Ils vivent dans des conditions extrêmes, le père entretient son potager, il est sans boulot car exclu de la ville en raison de ses origines.

Un bouquin EXTRA-ordinaire

A travers sa vie de petite fille, Betty s’interroge sur le monde qu’elle voit, sur ses origines, sur sa famille, sa maman qui ne va pas très bien, sur le pourquoi du comment, … Elle écrit et met tout cela dans des bocaux qu’elle enterre dans la terre pour pas que les mauvais souvenirs reviennent.

Le plus beau personnage de la littérature réside dans celui du père, ce Cherokee et ses traditions.

Le prologue annonce la couleur, nous plonge au cœur de l’histoire et de ces touchantes traditions. La petite fille est alors appuyée contre son papa et entend son cœur qui bat. Il lui révèle alors la légende :

Nous, on a un cœur en verre et à l’intérieur il y a un oiseau. Ce que tu entends c’est le battement de l’aile sur le verre et quand on meurt, l’oiseau s’envole.

C’est un livre qui nous parle d’origine, de culture et qui est essentiellement et subtilement féministe. Toujours très humain, accessible, très sincère ! Grâce au mouvement #MeToo, le bouquin se verra enfin hissé sur les étals en librairie après avoir essuyé près de 17 ans de refus.

Ça reste un roman, c’est une histoire, une fresque familiale. C’est un gros succès de librairie, c’est l’un des gagnants de la rentrée littéraire, il est déjà en réimpression. C’est le second roman de l’auteure qui nous amène dans un débordement d’amour, dans un contenu social, dans l’humanité, … Tout à la fois. C’est un magnifique cocktail avec ces couches qui se superposent et qui nous font imparablement succomber.