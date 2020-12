La 'nieuwjaarsbrief' et les 'drie koningen' : deux traditions du Nouvel An typiquement flamandes

L’année 2020 arrive bientôt à son terme. Gilles Delvaulx, chroniqueur du 6/8, en a profité pour partager deux traditions typiquement flamandes à quelques jours du passage à une nouvelle année que l’on espère bien meilleure.

Il est toujours intéressant d’en savoir un peu plus sur ce qui se passe au nord du pays. Gilles Delvaulx, le "francophone de Flandre" de l’équipe de la matinale, ne manque pas d’anecdotes sur les coutumes et traditions flamandes. A quelques jours du Nouvel An, le chroniqueur a mis en lumière deux d’entre elles.

"De nieuwjaarsbrief", la lettre du Nouvel An

Dans deux jours, tous les enfants scolarisés de la maternelle aux primaires en Flandre auront la joie de lire une lettre du Nouvel An rédigée par leurs soins. Celle-ci est destinée aux parents, grands-parents, parrains et marraines.

Il s’agit donc de bons vœux pour l’année à venir que souhaitent les enfants aux adultes et à la famille. Mais attention, elle ne peut être lue que le 1er janvier ! Souvent en rimes, la lettre fait généralement entre 5 et 15 lignes. Une tradition qu’on ne retrouve pas du côté francophone. Gilles Delvaulx en a donc profité pour s’essayer à l’exercice pour l’équipe du 6/8. Une lettre que voici :

Chers magnifiques collègues,

Voici ce que, pour cette année, je vous lègue

Une petite lettre bien innocente

Pour qu’en 2021, on remonte la pente

En effet, 2020 est en train de s’achever

A douze mois bien meilleurs, on peut bien rêver

Grâce à notre bonne humeur matinale,

L’année qui arrive restera dans les annales

Avec Yasmine, Julie, Mathieu, Hugues ou Sara

Gardons toutes et tous notre positivité et notre joie

Voilà ce que je nous souhaite pour la suite,

C’est ça, la magie du 6/8

"De drie koningen", les trois rois mages