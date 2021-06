La mode vegan s’implante de plus en plus : petit tour des rayons vêtements et cosmétiques

Le véganisme, attitude visant à rejeter tout produit d’origine animale tant dans l’alimentation que dans les vêtements et les cosmétiques. On peut même parler de mode de vie. Si l’alimentation vegan est très répandue en 2021, il reste encore difficile d’identifier les accessoires de mode vegan. Voici quelques idées pour trouver rapidement chaussure, non-animale, à son pied.

Ce qui est donc autorisé se fabrique en fibres végétales comme le coton, le lin, le chanvre, la fibre de coco ou le kapok, une alternative aux plumes d’oie. On peut aussi s’habiller avec des vêtements en cuir végétal comme le piñatex, un cuir d’ananas, la viscose ou le lyocell, issu du bois d’eucalyptus et le modal, issu du bois de hêtre.

Les produits de beauté deviennent aussi vegan depuis quelques années et pour cause : des produits à partir d’animaux "sont très courants en cosmétiques". Il n’y a donc pas de graisse animale, ni de cire d’abeille, de lait ou de miel. On bannit aussi kératine, collagène, glycérine, toutes les protéines animales. La mode vegan est en effet construite bien plus loin qu’uniquement en opposition des tests effectués par l’homme sur des animaux.

Là encore vous devrez décrypter les étiquettes mais des sigles sont aussi là pour vous informer, d’autant que l’on confond souvent bio (fabriqué avec des ingrédients naturels et développé par l’agriculture biologique) et vegan. Un produit bio pourra contenir du miel ou du lait d’ânesse, ce qui n’est pas vegan souligne Valérie Kinzounza.

Il faudra d’ailleurs bien souvent trouver des cosmétiques vegan dans les collections de produits de beauté bio :