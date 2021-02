La maison intelligente, vous adoptez ? Tour d’horizon des objets connectés de notre quotidien

© Getty Images

Si nous connaissons bien le thermostat, la musique en wi-fi sur une enceinte ou l’activation d’un robot-aspirateur à distance, les systèmes domotiques sont de plus en plus performants : "On a aujourd’hui des boîtiers qui permettent d’anticiper une fuite de gaz ou d’eau, qui nous avertissent et qui sont capables de les stopper, par exemple. C’est assez utile", reconnaît Valérie.

L’objectif ? Faciliter la vie au quotidien, sécuriser la maison et faire des économies d’énergie.