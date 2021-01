La maison de demain : coup de projecteur sur les tendances déco de 2021

Alors que nous restons de plus en plus la maison, de nouvelles tendances déco apparaissent. Quelles sont celles qui se dégagent pour l’année qui se profile ? Valérie Kinzounza, chroniqueuse lifestyle dans Le 6/8 nous explique comment est envisagée et conçue la maison de demain.

"On va aller vers des pièces optimisées et flexibles qui peuvent correspondre à une longue liste de besoins et d’activités : un bureau dans le coin du salon, un espace jeu dans la cuisine", commence à expliquer la chroniqueuse. Le but étant d’optimiser l’espace pour que les différents objets pratiques et de déco puissent s’intégrer sans déranger : "Ça peut même être un petit coin gym dans le hall, les pièces s’adaptent."

Au-delà de l’importance du confort, la maison saine de demain va privilégier les éléments indispensables à notre santé physique et mentale . Bref, notre bien-être à la maison. Cela se traduit par une abondance de lumière naturelle, des puits de verdure et des plantes dans la maison, des petits potagers à l’extérieur mais aussi à l’intérieur, le choix de matériaux naturels, des espaces qui favorisent une bonne circulation d’air frais…

Une maison locale

Profiter de l’environnement qui entoure la maison, quel qu’il soit, permet de tisser des liens en partageant des ressources notamment. La communauté locale et la proximité jouent dès lors un rôle très important en termes de soutien physique et émotionnel. "On s’en est fort rendu compte à travers la période qu’on vit", commente Valérie.

Au-delà des artisans et commerçants, on peut également parler local en matière de décoration, avec l’idée d’une consommation locale. Au-delà du côté esthétique, "on est aussi en recherche d’objets qui ont une histoire, de mobilier plus artisanal", plus durable, voire plus rustique.

…mais aussi intelligente et cocooning

Il s’agit là de profiter des tendances technologiques pour les adapter aux besoins de la maison et nous faciliter la vie au quotidien, "c’est-à-dire équiper la maison d’objets connectés, qui fonctionnent sans fil et qu’on peut déclencher et communiquer à distance", explique la chroniqueuse.

En cette période, notre maison est aussi devenue notre bulle, notre refuge. Les achats en matière de déco ont d’ailleurs tout simplement explosé ces derniers mois. Privilégiant le cocooning et la chaleur, on mise sur la continuité, la douceur et la simplicité en 2021 : "Avec des matériaux naturels et rassurants comme le bois, des couleurs comme le vieux rose ou le marron qui n’avaient plus du tout été en déco depuis des plombes. Le beige, le vert pâle… des couleurs très réconfortantes"