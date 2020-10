"La fuite du cerveau" et "Le jour où la nuit s'est levée" : deux BD pour buller entre fantaisie et feel good

Dans la BD « La fuite du cerveau » on a volé le cerveau d’Einstein

Dans la BD « La fuite du cerveau » on a volé le cerveau d'Einstein

Mathieu éclate pour nous quelques bulles BD et nous plonge ainsi dans deux univers bien particuliers. Un premier album où se croisent fantaisie, originalité et un côté plus que rocambolesque pour ensuite basculer dans le feel good, au coeur de ces bulles qui nous ramènent dans les méandres de notre enfance.

La fuite du cerveau (Editions Dargaud) 6/8 BD - © Tous droits réservés Dans ce premier focus BD, il est question de la mort d’un très grand scientifique : " Albert Einstein Le 18 avril 1955, Albert Einstein, le père de la théorie de la relativité meurt d' une rupture d’anévrisme aux EU. Il avait laissé des consignes très claires par rapport à sa mort : il voulait que son corps soit incinéré et ses cendres dispersées en un lieu tenu secret. C’était sans compter sur le médecin chargé de l’autopsie qui décida de découper le crâne du savant pour en extraire le cerveau le plus célèbre du siècle. Son objectif : étudier de près ce cerveau de génie et comprendre pourquoi il était si intelligent. Jusque là, l’histoire est vraie ! La BD nous plonge dans une suite inattendue, au coeur d' une histoire rocambolesque ! Notre ami Einstein même privé de cerveau, continue à parler, à bouger, à marcher, … Il suit son cerveau et vient même en aide à ce médecin pour participer à ces incroyables recherches. C’est ainsi le début d’un road moovie complètement improbable : le médecin n’est pas du tout un expert du cerveau, il a des agents du FBI à ses trousses ainsi qu’une meute de journalistes, … Côté dessin, c’est plein de vitalité, de couleurs, c’est une BD pleine de fantaisie. Les bulles sont un peu vivantes même, c’est une BD très expressive avec aussi des citations en haut de page pour entretenir notre cerveau ! Il y a un côté très original donc, dingue même, les personnages sont intéressants. L’Einstein de cette BD ressemble vraiment au grand-père de l’auteur. Il rend d’ailleurs hommage à ce dernier au début de l’histoire.

« Le jour où la nuit s’est levée » - Le 6-8 (192/255) - 02/10/2020 « Le jour où la nuit s’est levée » une BD pour les parents qui se questionnent

Le jour où la nuit s’est levée (Editions Bamboo) 6/8 BD - © Tous droits réservés Cette deuxième BD nous replonge dans l’enfance et nous emmène dans une librairie à Paris, en pleine tempête de neige. Clémentine et Sacha ont préparé des muffins pour accueillir Chantal ; une écrivaine qui vient dédicacer son dernier livre. La neige tombe tellement fort que toutes les personnes qui se trouvent dans la librairie décident de prolonger le moment autour d’un bon thé, autour de bougies. Elles décident de passer la nuit ensemble et de se raconter leurs souvenirs d’enfance. Un moment hors du temps où se présente alors l’occasion de réfléchir sur le poids de leur héritage familial, de l’éducation reçue, de l’influence de leurs parents, sur leur vie, leurs choix ! " Vit-on ailleurs que dans la forêt de ses folies mal guéries de l’enfance ?" Alexandre Jardin Les parents se rendent compte qu’ils ne sont pas parfaits, quoi qu’on fasse d’ailleurs, on fait des erreurs. On peut même être interloqué de par une certaine fatalité de la vie. Ça peut être dérangeant, ça peut bousculer mais l’auteur va au-delà du jugement pour donner aux lecteurs des pistes, pour aller au-delà de ces blessures de l’enfance, de ces blessures familiales. Les deux auteurs se sont basés sur du vécu, le leur et celui de leurs proches. Une grande remise en question. D’où vient le titre de cette BD ? Cela fait partie d’une série qui rencontre beaucoup de succès dans le style "feel good". " Le jour où le bus est reparti sans elle " -" Le jour où elle a pris son envol " - " Le jour où elle n’a pas fait Compostelle " - " Le jour où il a suivi sa valise ". Chaque album peut se lire individuellement. Ça va plaire à des personnes qui se posent des questions sur leur vie, leurs choix. Ça aide à se dépasser, à envisager des pistes. Retrouvez les chroniques BD de Mathieu sur son site web : AGE-BD. com