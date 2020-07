La Fourgo et Calpurina, deux BD pour bien buller !

La vie est nulle sans bulles alors Mathieu a trifouillé dans les parutions bien d’actualité et partage avec nous quelques bons plans BD. On prend la direction de Barcelone tout d’abord pour s’immerger dans l’univers tout particulier de celui que l’on prénomme "Ours". Toute une aventure en soi que nous révèle notre chroniqueur spécialisé au fil des pages et de ses impressions colorées.

La Fourgo aux Editions Lafon La Fourgo... - © Tous droits réservés On est loin de la Barcelone qu’on connaît tous, ici dans cette BD on voit plutôt le revers de la médaille de la ville. Ça raconte l’histoire d’un homme qui bascule en fait dans la misère quand il se sépare de sa compagne, quand il perd son travail, et quand il doit quitter son logement. Cet homme : "ours", va vivre dans sa fourgonnette, "la FOURGO". La fourgo, il y dort et accueille parfois sa fille. Il utilise aussi son véhicule insolite pOur faire des visites guidées touristiques, histoire de grappiller un peu le sou. Et de temps en temps, au cours de ses déplacements, il reçoit des PV en raison de ses infractions. C’est alors que l’un de ses meilleurs amis va l’aider sous sa casquette de policier. En allant vivre dans cette fourgo, il a en quelque sorte choisi d’hiberner dans sa grotte, il ne cherche pas vraiment à s’en sortir, il n’a pas d’attaches, il est libre comme l’air, il n’a pas de loyer à payer, pas de voisins, mais en même temps il envisage de se stabiliser pour sa fille à qui il ment pour embellir sa situation. Sa rencontre avec Pénélope lui donnera des ailes. L’attrait de la BD Les dessins aux teintes noires et orangées sont parfois un peu sobres mais ce serait dommage de passer à côté et de ne pas monter à bord de cette fourgo car l’histoire est très humaine et émouvante sur la relation père fille et sur la difficulté de trouver sa place dans la société quand on est un rêveur comme ours. Une BD que nous recommande Mathieu.

Une BD pour les ados : « Calpurina » - Extrait de Le 6-8 (134/255) - 13/07/2020 Une BD pour les ados : « Calpurina »

Calpurina Tome 2, par les éditions Rue de Sèvres La Fourgo et Calpurina, deux BD pour bien buller ! - © Tous droits réservés Cette BD est l’adaptation d’un roman jeunesse, une histoire qui devrait plaire aux amoureux de la nature avec une magnifique mise en image. L’histoire se passe dans un coin perdu des Etats-Unis, au Texas. On est en 1899. Calpurnia c’est le prénom de notre héroïne de 11 ans qui vit avec son grand-père, ses parents et ses six frères. La jeune fille est passionnée par tout ce qui l’entoure : les sauterelles, les fourmis, les plantes,… Elle est d’une curiosité insatiable, son grand-père est un naturaliste qui lui apprend à se poser les bonnes questions, à noter ce qu’elle observe. Ils feront soudainement une réelle découverte, celle d’un spécimen végétal, à 2. Un peu plus tard… Les années passent, Calpurina grandit et les filles à l’époque sont plus désignées à se préparer à la cuisine, aux bonnes manières et non à la science. Notre héroÏne doit se préparer à faire son entrée dans le monde, doit se préparer au mariage et doit ainsi troquer sa passion pour la nature pour cette autre vie, loin de son rêve. Là ou ses six frères s’adonnent librement à coeur joie à ce rêve qui lui tient tant à coeur. C’est un renoncement en soi. Calpurina est une féministe avant l’heure mais son destin l’oriente vers une voie qui va à l’encontre de sa passion. Les dessins d’une grande douceur collent vraiment bien à cette époque, ce sont des chefs-d'œuvre. On est un peu dans l’ambiance de la petite maison dans la prairie mais avec un côté plus contemporain. Une BD que nous recommande vivement Mathieu.

En bonus... Le célèbre San Antonio adapté en BD chez Casterman - Extrait de Le 6-8 (134/255) - 13/07/2020 Le célèbre San Antonio adapté en BD chez Casterman

Une enquête de San-Antonio adaptée en BD La Fourgo et Calpurina, deux BD pour bien buller ! - © Tous droits réservés San-Antonio – Si ma tante en avait (Editions Casterman) Changement d’ambiance total avec cette adaptation étonnante et réussie, on part cette fois en Bretagne, avec le commissaire San Antonio ! Une seconde enquête fait l'objet de cette BD, on y retrouve le ton, l'univers de San Antonio. Humour et testostérone sont au rendez-vous. Un excellent divertissement à ne pas prendre trop au sérieux. Un livre à ne pas mettre entre toutes les mains. Retrouver les chroniques BD de Mathieu sur son site web : AGE-BD. com