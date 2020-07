La formidable histoire du parfum Chanel N°5

Il y avait un doux parfum de produit culte dans le studio du 6-8 ce matin.

Valérie nous invite régulièrement à la découverte de produits de beauté iconiques qu’on connaît tous mais dont on ne connaît pas toujours l’histoire. Aujourd’hui, focus sur ce parfum mythique : CHANEL N°5 ; "un parfum de femme à odeur de femme" ! C’est le premier parfum artificiel au monde, non exclusivement floral. On lève le voile sur les subtiles fragrances de cette histoire si singulière.