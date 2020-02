"La fille qui chantait la nuit" : le spectacle qui vous plonge dans le Paris des années 30

Vous ne savez pas quoi faire ce samedi 8 février ? Cindya Izzarelli vous propose d'aller voir le spectacle "La fille qui chantait la nuit" à la Ferme du Biéreau de Louvain-la-Neuve. Cindya Izzarelli, la chroniqueuse culture du 6-8 s'intéresse au spectacle La fille qui chantait la nuit qui même théâtre et chanson. L'intrigue est la suivante : "Une fille vêtue de noir surgit de l'obscurité et nous conte la réalité des femmes dans le Paris du début du XXe siècle". Cette ère, calée entre le Paris de la Belle époque et d'avant Seconde Guerre, est à la fois connue et inconnue du grand public comme l'explique Cindya. "C'est une période dont on a tous entendu parler, car on la voit souvent dans les films et évoquée dans les chansons, ce Paris du Montmartre un peu canaille". Ce spectacle "un voyage en chanson, un peu nostalgique" note-t-elle. "Une chanteuse et trois musiciens nous racontent la vie de ces chanteuses qu'on appelait réalistes donc c'est Fréhel, Damia, et plus tard Edith Piaf et Mistinguett : toutes ces femmes qui chantaient l'amour, la passion, mais aussi la misère du quotidien dans les quartiers populaires de Paris" détaille ainsi la chroniqueuse. C'est donc le Paris des accordéons et des musettes des années 30 que vous (re)découvrirez dans ce spectacle.

Une chanteuse qui incarne toutes les autres Cindya Izzarelli se montre très admirative de cette production : "La chanteuse en question, elle est tout le monde et personne. Ce rôle est un peu la beauté du spectacle, elle incarne toutes les chanteuses à la fois et cela lui permet de raconter cette histoire un peu universelle de toutes ces femmes et filles qu'on appelait de mauvaise vie. Elles avaient une essence populaire, une vie assez difficile, qui vivaient souvent à la rue, qui devaient se débrouiller pour dormir là où elles pouvaient et qui étaient libre au niveau du cœur et qui souvent avaient énormément d'amants, de vies amoureuses assez tumultueuses, passionnelles, avec tous les mauvais côtés que cela entraînait". Elle poursuit : "De fait, qui dit la vie à la rue et à la débrouille dit aussi les excès en tous genres, l'alcool, les drogues, la violence. Cela permet par ce personnage anonyme qui parle de la vie comme elle dit de ses sœurs d'évoquer toute la condition assez difficile et assez fascinante de la femme à Paris dans ces quartiers populaires qu'on a tous idéalisés, Montmartre, Pigalle etc."

Une fan de cabarets Ce rôle de la chanteuse réaliste est interprété par Anna Renouprez, une passionnée de cette période des cabarets. "Elle est d'abord chanteuse lyrique. Avant cette profession, elle a commencé par ses premiers amours qui étaient le café-concert et elle est tombée amoureuse très jeune de ce répertoire des chanteuses du début du XXe siècle, pas forcément à la mode, mais cela l'a vraiment émue tous ces textes qui parlent d'histoires assez difficiles, de femmes qui sont addictes à la drogue" dévoile la chroniqueuse. Anna a ensuite rencontré les frères Maulus, musiciens. "Elle a commencé à répéter avec eux entre deux concerts lyriques pour s'amuser et elle s'est rendue compte que cela fonctionnait vraiment bien et ils ont décidé de monter ce spectacle qui a d'abord tourné en France et qui est repris par la Ferme du Biéreau" détaille-t-elle. Cindya vous conseille de profiter de votre samedi soir en vous rendant à ce spectacle particulier : "Rien que pour la performance de la chanteuse et des musiciens sur scène. C'est entre récit et chanson, on s'y croirait vraiment". Elle ajoute : "C'est un beau petit voyage dans le temps et dans l'espace que propose ce spectacle". Rendez-vous ce samedi 8 février à la Ferme du Biéreau à Louvain-la-Neuve pour vous la jouer Mistinguett. "Le Tango Stupéfiant", Anna Renouprez / Trio Maulus, La Fille qui chantait la nuit - 07/02/2020 "Le Tango Stupéfiant", Anna Renouprez / Trio Maulus, La Fille qui chantait la nuit. Répétitions, en résidence au Théâtre de Châtel-Guyon. Une co-production de la Ferme du Biéreau et du Théâtre de Châtel-Guyon, mise en scène: Gabriel Alloing.