La pomme dans tous ses états

La fête aux pommes à l’Aquascope de Virelles : on craque, on croque - © Tous droits réservés

Plus de 6 tonnes de pommes, de poires offriront toutes leurs saveurs, leurs couleurs, leurs parfums, leur histoire pour vous faire craquer et qui sait pour les croquer à pleines dents.

La pomme sera présentée dans tous ses états et vous surprendra par ses multiples variétés, par ses saveurs plurielles. Pour couronner le tout, c’est dans un véritable écrin de charme que cette fête se déroulera, à l’Aquascope de Virelles.

La fête aux pommes, c’est :

Festif et gourmand avec son ambiance de marché et ses gâteaux aux pommes, ses rabotes, ses avisances, ses sirops et son " Bar normand ". Une occasion de déguster du cidre, un pommeau, un calavados mais aussi du vin chaud maison aux agrumes et épices, et, jus de pomme chaud au miel et à la cannelle. C’est de l’authentique mais aussi une occasion de découvrir d’anciennes variétés de fruits, de rencontrer des spécialistes qui nous surprendront de par les multiples atouts de ce produit qu’est la pomme. Cette rencontre fruitée, c’est aussi l’opportunité pour chacun de venir avec son échantillon de fruits pour procéder à l’identification de ces variétés.

De toutes les formes, toutes les couleurs, tous les goûts… L’Aquascope de Virelles vous invite à retrouver la saveur des fruits d’autrefois !

Un écrin de verdure

L’Aquascope c’est aussi un petit coin de paradis où il fait bon se promener, où il fait bon respirer. Vous pourrez ainsi vous balader et découvrir un étang forestier ou encore vous émerveiller de par sa roselière et son plan d’eau de 80 hectares. L’Aquascope c’est le centre par excellence pour la découverte de toutes les splendeurs que la nature nous offre et allie subtilement le tourisme, l’éducation et la protection de l’environnement.

Côté pratique :

En raison de la pandémie, il est impératif de s’inscrire au préalable afin d’être accueilli dans de bonnes conditions. Vous pouvez le faire très facilement via le site de l’aquascope de Virelles, ICI