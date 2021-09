La Dalle : des parcours gourmands pour soutenir l’HoReCa et ne pas mourir de faim

Il s’agit d’une initiative lancée en 2020 pour soutenir l’HoReCa durement touché par la crise sanitaire et pour découvrir une ville tout en ne restant pas assis à la même terrasse.

Derrière ce nom se cache la société Balance Design Event, qui a créé des parcours gourmands, à Bruxelles notamment. En suivant ces itinéraires, longs de 2-3 kilomètres , vous déambulerez dans les rues à la découverte de plusieurs établissements pour vous abreuver et vous sustenter.

L’été ne vous a pas rassasié ? Juliette Grégoire vous emmène dans une balade culinaire avec La Dalle, qui offre une formule complète de repas à travers plusieurs bars et restaurants.

Après une inscription sur le site pour déterminer la date et l’heure de votre visite, rendez-vous sur l’application.

Faites-la démarrer pour vous rendre à la première adresse renseignée. Elle vous orientera à travers les rues si vous ne connaissez pas vraiment la ville.

Une fois votre apéro/entrée/plat/dessert dégusté, il vous suffit de cliquer sur l’étape suivante pour vous rendre au prochain endroit.

Les bars et restaurants indiqués sur l’application seront déterminés en fonction de la formule que vous choisissez. Pour 36€ par personne à Bruxelles, vous avez notamment le choix entre Ixelles festif, Green or Not, ou encore Schaerbeek brunch.

Seul bémol : une seule boisson est prévue dans la formule. Il vous fera peut-être débourser de l’argent en extra si vous avez envie d’un verre de vin au repas par exemple.

Dépêchez-vous si l’aventure vous tente : elle est accessible jusque fin septembre.