La culture du "prénom" en Flandre : son évolution et ses particularités

Dans Le 6-8, Gilles Delvaulx, le chroniqueur francophone de Flandre nous parle de la culture du "prénom" au nord du pays et ses particularités bien différentes des nôtres.

Dans ses recherches, le chroniqueur a relevé trois particularités aux prénoms flamands. "La première, c’est le côté monosyllabique, c’est très court. Un petit florilège : Rob, Koen, Jan, Fré, Kurt, Wout, Bart, Rik, Dirk, Jos, Piet, Kris", énumère Gilles.

Du côté des prénoms plutôt féminins, on retrouve entre autres : Els, Lies, Ann, Roos, Eef, Fie, Ruth, etc. Chez les francophones, on notera plutôt des Emilie, Bénédicte, Barbara, Nathalie, Séverine, Grégory, Nicolas, Sébastien, Jean-Philippe. "Des prénoms toujours plus longs. Les Flamands sont très souvent plus concis en la matière", constate-t-il.

Pourtant, la tendance semble s’estomper. Aujourd’hui, les prénoms les plus populaires en Flandre sont plutôt francophones et le monosyllabe tend à disparaître. Noah, Arthur, Jules, Lucas, Olivia, Marie, ou encore Emma font partie des prénoms les plus donnés en Flandre ces dernières années.

"Si je devais faire cette chronique dans 20 ans, cette particularité, ce côté monosyllabique n’aurait plus raison d’être", estime Gilles.