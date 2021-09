La cuisine coréenne : quels plats faut-il goûter absolument ? Carlo De Pascale vous livre ses conseils

La culture coréenne au sens large est d’ailleurs de plus en plus médiatisée en Europe : il suffit de voir l’importation de la K-Pop sur le vieux continent ou encore la victoire du film Parasite de Bong Joon-ho en 2019. Place désormais à la nourriture de ce pays ?

La cuisine exotique a toujours attiré les consommateurs et fins gourmets et notamment celle venant de l’Asie. Après notamment la cuisine chinoise, thaïlandaise, ou encore japonaise, une autre tradition culinaire pourrait bien s’imposer davantage en Belgique : la cuisine coréenne.

L’art de la table se différencie déjà des autres traditions culinaires asiatiques. En Corée, on présente de nombreux plats en garniture comme pour les tapas en Espagne.

La nourriture se déguste avec la bouche mais aussi la vue : la cuisine coréenne mise ainsi sur des plats colorés, notamment à l’aide d’un ingrédient typique qui colore tout en rouge, la pâte gochujang. Elle contient une base de piments rouge mais pas de panique, vous ne cracherez pas du feu, celle-ci est juste assez relevée pour donner un goût délicieux en bouche.

►►► À lire aussi : Comment bien choisir son jambon et réussir un délicieux croque-monsieur ? Les conseils de Carlo

Autres produits phares :

La sauce soja coréenne dont le goût diffère des autres sauces soja.

coréenne dont le goût diffère des autres sauces soja. Le kimchi : une sorte de chou chinois lactofermenté

: une sorte de chou chinois lactofermenté La pâte miso

Les feuilles et graines de sésame

Nouilles de riz, de sarrasin,…

Les légumineuses abondent aussi dans les plats coréens et sont souvent mélangées au riz, ce qui en donne un exemple parfait de la cuisine vegan. On retrouve aussi les pommes de terre, patates douces, champignons, racines et feuilles de choux.