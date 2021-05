La cuisine au cinéma : petit tour d'horizon du meilleur de ces deux arts

Les films culinaires sont un genre à part entière ! Dans Le 6-8, Nicolas Buytaers revient sur son histoire et les films à ne pas manquer. De quoi nous donner l’eau à la bouche.

Alors que le déconfinement est en marche et en attendant le 9 juin que rouvrent les salles de cinéma et les restaurants, Nicolas Buytaers en a profité pour se pencher sur un genre particulier du 7ème art : les films culinaires.

Un genre né avec l’invention du Cinématographe par les frères Lumière, eux-mêmes à l’origine du premier film culinaire de l’Histoire en 1895 avec "Le repas de bébé".

Ce court-métrage de 45 secondes sera le premier d’une longue série, car la cuisine et le cinéma sont deux arts qui ont toujours fait bon ménage. Ils partagent notamment beaucoup de choses comme le vocabulaire. "Si un film est raté, c’est un "navet", l’interprétation d’un acteur ou d’une actrice est qualifiée de "délicieuse" ou "insipide"", fait remarquer le chroniqueur.

►►► À lire aussi : "Western Spaghetti" : 3 films pour (re) découvrir ce genre tout particulier au cinéma

Parfois très mauvais, à l’instar du "Retour des tomates tueuses", un film sorti en 1988 mettant en scène un jeune George Clooney, les films sur la cuisine peuvent assurément tirer leur épingle du jeu. Et quand on lit la filmographie de certains acteurs, on a comme l’impression de lire le menu… d’un grand restaurant.

Louis De Funès dirait-il le contraire ? L’acteur est connu pour avoir interprété de nombreux personnages venant tout droit du monde de la cuisine, comme dans "Le Grand Restaurant" (1966), "L’aile ou la cuisse" (1976), "La soupe aux choux" (1981) ou encore en tant que chef coq dans "Le gentleman d’Epsom" (1962) avec Jean Gabin. "Et puis il y a eu l’excellentissime comédie "Les grandes vacances" où il nous a fait découvrir la cuisine anglaise", précise Nicolas avant de profiter d’une scène mémorable.