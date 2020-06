La confiture, pas qu'une gelée à tartiner royalement pour Carlo De Pascale

Carlo De Pascale a donné ses conseils pour obtenir une belle confiture et l'utiliser autrement que sur du pain au petit-déjeuner dans Le 6-8 et a donné ses idées de confiture à réaliser.

En Belgique sur le marché, "on préfère les confitures relativement gélifiées, bien prises et plutôt avec des fruits mixés" remarque encore le chroniqueur.

Autre débat aux fourneaux, celui de cuisiner une confiture avec ou sans bassine en cuivre. Le chroniqueur nuance : "Il ne faut pas forcément mais le cuivre est un excellent conducteur de chaleur. Cela signifie que quand on va mettre les fruits à cuir, le sucre, qui est quand même l'élément principal de la confiture, aura la même température partout, sur les bords ou en-dessous, alors que si on prend une casserole en inox qui a ce qu'on appelle des parois froides, on aura le sucre qui s'amasse et se diluera moins bien avec des fruits".

La confiture, sur presque tout les desserts !

La confiture, pas qu'une gelée à tartiner pour Carlo De Pascale - © Diana Miller - Getty Images/Cultura RF La confiture, pas qu'une gelée à tartiner pour Carlo De Pascale - © Westend61 - Getty Images/Westend61 La confiture, pas qu'une gelée à tartiner pour Carlo De Pascale - © Anjelika Gretskaia - Getty Images

Le dernier conseil de Carlo sur les confitures concerne les desserts et plus particulièrement les gâteaux. Il vous recommande de glisser une couche de confiture au milieu de vos gâteaux au chocolat. Par exemple, si vous incorporez une confiture d'orange cela donne une sachertorte, si c'est une confiture cerise, on parlera de gâteau forêt noire.

Carlo De Pascale vous livre sa recette d'une crostata, réalisée dans On n'est pas des pigeons. Il s'agit d'une "pâte sucrée sablée sur laquelle on met une confiture de fraises maison à la rose. On fait la pâte sucrée sablée, on met la confiture, on cuit pendant trente minutes au four". Au-dessus, la pâte est croisillonée dans les deux sens.

On peut aussi ajouter une cuillère de confiture avec de la glace, du crumble et des fruits frais ainsi que sur un biscuit.