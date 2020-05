L'Eurovision 2020 n'aura pas lieu à cause du coronavirus mais une compilation sort néanmoins cette semaine. Bruno Tummers présente aussi le nouvel album de Dua Lipa et l'EP de Romeo Elvis dans l'actualité musicale du 6-8.

Toutes les chansons seront diffusées ce samedi 16 mai sur la Une dès 20h25 et sur VivaCité dans Europe Shine a Light. Bruno Tummers révèle les détails de cette soirée unique : "Vous retrouverez en vidéo les prestations des 41 artistes qui devaient concourir cette année. Ils ont enregistré chacun un message pour introduire leur chanson et tous les artistes ont enregistré une chanson commune confinée en hommage aux victimes".

Dua Lipa a sorti son second album

La compilation Eurovision 2020, Dua Lipa et Roméo Elvis font l'actualité musicale - © VALERIE MACON - AFP

Il y a de la nouveauté chez les jeunes artistes confirmés également. Dua Lipa, la chanteuse britannique de 24 ans, compte déjà un album à son actif sorti en 2017 sur lequel on retrouvait notamment le hit One Kiss en collaboration avec le DJ Calvin Harris.

"Elle a sorti son deuxième album juste avant le confinement. Elle a une vraie communauté de followers sur ses réseaux sociaux, sur sa chaîne YouTube donc elle a réussi quand même à imposer cet album malgré le confinement" remarque Bruno Tummers.

Intitulé Future Nostalgia, cet album "est calibré pour nous faire danser". Don't Start Now est déjà un tube et "tout l'album est dans la même tonalité" assure le chroniqueur. Il analyse : "En même temps Dua Lipa aborde des thématiques de société notamment la prédominance des hommes, la place de la femme et c'est sans doute aussi comme cela aussi qu'elle touche un public actuel, elle sent un peu l'air du temps".

Le second extrait, Physical, est sorti fin janvier 2020. Avec Future Nostalgia, "on est vraiment dans ce son disco, funk qui fait du bien" se réjouit encore Bruno. Dua Lipa donne rendez-vous à ses fans belges au Sportpaleis le 4 février 2021, une date où il sera normalement possible d'assister à nouveau à des grands concerts.