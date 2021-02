La carrière de Daft Punk en cinq tubes emblématiques !

Composé de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo , le duo français s’inscrira indéniablement dans la French Touch : "C’est un courant musical basé sur la house. Ils vont rapatrier d’autres styles musicaux dans ce courant, comme le funk, la techno et le disco", explique alors Bruno Tummers avant de se pencher sur cinq titres emblématiques de la carrière du groupe.

"Ils n’étaient pas encore casqués, parce que dans le clip, c’est un personnage qui déambule dans les rues avec une tête de chien. Ça a beaucoup fait pour le mystère du groupe et de leur musique. Et dans ce domaine, le mystère fonctionne toujours", remarque Bruno Tummers .

"Le gimmick "One More Time" est répété et passé par un autotune, ce logiciel qui modifie les inflexions de la voix. Toute la variété, le rap l’a utilisé aussi après Daft Punk qui était précurseur à ce niveau", ajoute le chroniqueur musical.

En 2000, le titre " One More Time ", issu de leur deuxième album "Discovery", devient rapidement un tube.

En 1997, les casques de robot de Daft Punk entrent en scène avec " Around the World ". Le souhait du groupe étant de mettre la musique à l’avant-plan plutôt qu’eux-mêmes, raconte Bruno.

"Get Lucky", fruit de la collaboration du duo avec le chanteur Pharrell Williams et le guitariste Nile Rodgers du groupe Chic, s’inscrit comme l’un des, si pas LE, morceau le plus emblématique du groupe.

Dans l’opération, Daft Punk parvient à rameuter le grand public et souhaite rééditer l’expérience avec le chanteur pop le plus en vue du moment, il est canadien et se fait appeler The Weeknd. En 2016, "I Feel It Coming" retentit sur les ondes et embrasse le succès.

"En fait, c’est l’art aussi de se réinventer tout en ayant cette signature", constate Sara De Paduwa.