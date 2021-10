La BO du dernier James Bond dans les meilleures ventes en Belgique

Un thème signé John Barry , reconnaissable entre mille depuis son apparition en 1962 sur James Bond contre Dr. No. Paul McCartney , Madonna , Tina Turner , Tom Jones , Adele , et plein d’autres stars qui ont signé une bande originale d’un des films de la franchise : la musique de James Bond est intemporelle et connaît même un regain de popularité, grâce à la sortie du 25e volet du plus célèbre agent secret britannique.

© Tous droits réservés

C’est bien simple, la Bande originale est classée parmi les 10 meilleures ventes en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles.

Une performance qui peut étonner pour un album de musiques de film, mais qui n’est pas si anodine.

►►► À lire aussi : 70 ans de Jean-Jacques Goldman : découvrez ce qui lui inspira "Quand la musique est bonne"

Deux grands noms du secteur artistique se cachent derrière ce disque : Billie Eilish interprète No Time To Die, la bande originale de ce nouveau volet de James Bond, et Hans Zimmer a réalisé l’ensemble des pistes de cet album.

Il est le compositeur de musiques de film le plus en vogue des dernières années décennies avec une liste de plus de 100 films à son actif. On lui doit entre autres la musique de Pirates des Caraïbes, Inception, Interstellar, Thelma et Louise, Gladiator ou Le Dernier Samouraï.

Les fans du compositeur et de la chanteuse se ruent donc sur ce disque.