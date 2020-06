Le 9ème art est lui aussi vecteur de transmission d'idées, d'éducation et de protestations comme le prouvent ces deux nouvelles bandes dessinées qui mettent en lumière deux phénomènes au cœur de l'actualité ou qui l'ont été : la discrimination raciale et la crise migratoire.

Bessie Coleman reste d'ailleurs la "première personne d'origine afro-américaine et même la première femme noire au monde à obtenir une licence de pilote en 1921" affirme Mathieu.

Une autre particularité de cette bande dessinée est son inspiration. Le récit est basé sur l'histoire vraie de Bessie Coleman tout en y ajoutant une partie fictionnelle pour plonger le lecteur dans aventure encore plus palpitante.

Elle travaille en réalité pour le crime organisé et même Al Capone en assurant des livraisons d'alcool clandestin vers les îles Saint-Pierre-et-Miquelon, "qui étaient à l'époque une véritable plaque tournante de la contrebande d'alcool".

Outre sa double origine ethnique, ce qui étonne encore plus c'est son métier, "une situation totalement inédite pour l'époque" note le chroniqueur. "À l'époque les femmes pilotes étaient très rares et les femmes pilotes noires l'étaient encore plus sans oublier que Bessie est issue d'une famille très pauvre donc les chances pour piloter un avion étaient assez minces".

La bande dessinée fait écho à l'actualité avec "Black Squaw" et "L'Odyssée d'Hakim" - © Dupuis

Mathieu Van Overstraeten apprécie fortement cette bande dessinée qui fait écho à plusieurs combats sociaux : "C'est à la fois une histoire d'émancipation : un modèle pour les femmes mais aussi un modèle de lutte contre la discrimination raciale". Il ajoute en plus de cet aspect : "Mention spéciale aux magnifiques dessins de Alain Henriet qui est particulièrement doué pour dessiner les avions".

Même si l'histoire de Black Squaw se déroule il y a cent ans, le message revendicateur est encore d'actualité aujourd'hui. "Bessie vit dans le Sud très raciste des États-unis et va se retrouver confrontée au Ku Klux Klan puisque notamment lors d'une scène très spectaculaire elle s'attaque avec son avion à un avion du Ku Klux Klan qui lâche des prospectus. Sur le moment elle est très contente de son exploit aérien mais on imagine que cela lui posera des ennuis dans les épisodes suivants puisque les racistes masqués ne sont pas très contents qu'elles se soit attaquée à eux" déclare le chroniqueur.

La bande dessinée fait écho à l'actualité avec "Black Squaw" et "L'Odyssée d'Hakim" - © Delcourt

La crise migratoire vécue de l'intérieur

La bande dessinée fait écho à l'actualité avec "Black Squaw" et "L'Odyssée d'Hakim" - © Delcourt

L'Oydssée d'Hakim de son côté se penche sur un autre problème de la société contemporaine : la crise des réfugiés.

Pour Mathieu Van Overstraeten, cette BD est "absolument indispensable". "Elle raconte de manière très détaillée et précise l'histoire d'un réfugié qui vit aujourd'hui en France mais qui a dû affronter les pires épreuves avant d'enfin goûter à cette vie paisible" déclare-t-il.

Hakim a mis trois ans depuis son départ de Syrie pour rejoindre la France. Chaque tome a raconté une part de son périple : le premier se penchait sur le trajet entre son pays natal et la Turquie, le second entre la Turquie et la Grèce, le troisième qui est sorti début juin conclut cet odyssée : de la Macédoine à la France.

Dans ce dernier tome, le voyage reste éprouvant pour Hakim et son fils après leur traversée de la Méditerranée.

"Ils vont passer en réalité par d'autres épreuves terribles comme les centres de rétention et la police des frontières en Hongrie" explique Mathieu. "On se rend compte à quel point la Hongrie est un pays très peu accueillant pour les réfugiés mais heureusement il y a aussi des moments positifs dans cette histoire : ils pourront compter sur des coups de mains et actions de solidarité de la art soit de parfaits inconnus soit d'autres migrants" révèle-t-il.

