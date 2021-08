L’œuf mayonnaise et l’œuf mimosa, des classiques de la cuisine française qui reviennent à la mode !

Que faire avec ces œufs qui traînent dans notre frigo ? Varions un peu et remplaçons les omelettes et autres œufs brouillés, Carlo De Pascale nous parle aujourd’hui de l’œuf mayonnaise et de l’œuf mimosa et nous présente ses recettes.

Des plats simples et réconfortants, des classiques de la cuisine française trouvables dans la plupart des bistrots, il s’agit presque d’un hors-d’œuvre plutôt que d’une entrée. L’œuf mayo (aussi appelé "œuf à la Russe"), souvent très peu cher, est en train de revenir à la mode. En revanche, il ne s’exporte pas si bien que ça à l’étranger, souvent sous-estimé, voire incompris. En effet, la macédoine de légumes est souvent oubliée bien qu’il s’agisse d’un élément essentiel à la recette. En France, il représente un tel enjeu qu’il existe l’ASOM, l’Association de Sauvegarde de l’Oeuf Mayo. Il s’agit d’une association de fins gourmets qui se réunissent régulièrement, et organisent chaque année un concours du meilleur œuf mayonnaise. Le dernier gagnant en date est le Bouillon Pigalle à Paris, un restaurant qui sert plusieurs classiques de la cuisine française à des prix abordables. En effet, l’œuf mayo est à 2€ à la carte !

