De nombreux "points communs"

L'interview surréaliste de Dany Boon et Philippe Katerine - © JEAN-PIERRE CLATOT - AFP

C'est pourtant la première fois que l'on retrouve ce duo à l'écran. David Barbet a dès lors demandé si les deux hommes s'étaient déjà rencontrés avant ce tournage : "Non" répond uniquement Dany.

Philippe Katerine ajoute quant à lui : "Non mais on a beaucoup de points communs parce que par exemple, Dany il a fait l'école de dessin, moi aussi". S'en suit alors un dialogue entre les deux acteurs. "Ah bon ? Mais tu me l'apprends. Dans quelle école t'a fait de dessin ?" rétorque Dany. "J'étais à la fac d'arts plastiques à Rennes" répond le chanteur et acteur. "Moi j'ai fait Saint-Luc et les Beaux-Arts à Tournai, à Doornik. J'ai fait mes études ici en Belgique" rappelle enfin Dany Boon.

Philippe Katerine cite un autre point commun entre les deux hommes : "Dany joue de la musique, beaucoup. Tu le mets avec une guitare, un piano, il chante et tout ça, moi aussi".

Dany Boon livre alors une anecdote amusante. "Je fais des chansons comme toi mais je ne vais jamais au bout. J'ai essayé, j'ai eu un traumatisme quand j'étais ado dans le Nord. J'ai écrit une chanson pour une jeune fille que j'aimais, et elle a ri" s'esclaffe l'acteur.