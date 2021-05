L’internet ultra-rapide, un passage vraiment nécessaire ?

Il est possible de payer une somme peu élevée pour un antivirus et des outils informatiques de qualité , mais quand est-il de la connexion internet ?

L’internet à "très très haut débit" débarque en Belgique, notamment avec VOO. Caroline Sury, journaliste à L’Écho et chroniqueuse bons plans technologiques, analyse l’intérêt de cette connexion internet prometteuse.

Une telle utilisation "dépend de la configuration de votre famille ou de votre colocation" pour la journaliste de L’Écho. L’intérêt de cet internet à très très haut débit vous concerne si vous êtes donc nombreux à utiliser le même Wifi et qu’en temps normal, votre jeu vidéo ou le téléchargement de films ou musique est déjà ralenti.

►►► À lire aussi : Quelles solutions pour stocker des fichiers et photos à l’abri des regards sur votre smartphone ?

Télécharger un film de 1,5 GB prenait donc plus de 2 minutes, avec cette nouvelle offre internet, cette même action devrait prendre seulement 10 secondes.

Mais que signifie réellement ce "très très haut débit" ? "Ils vous promettent une vitesse de 1 Gbps (GigaBit par seconde)" pointe Caroline Sury , soit l’équivalent de 1000 Mbps, alors que les opérateurs actuels ont des offres internet de 100 ou 150 Mbps. Cette connexion internet serait donc 10 fois plus rapide que la normale .

Doit-on cependant obligatoirement adopter cette nouvelle connexion ? "Pas forcément" tempère Caroline Sury.

Si vous êtes déjà client VOO, vous jouissez d’une offre 'Relax' de 125 Mbps et 'Max' de 400, une vitesse correcte si vous n’êtes que deux ou trois dans votre domicile d’après la chroniqueuse mais aussi selon Gilles Banneux, le chroniqueur jeux vidéo du 6-8.

Au niveau du prix, peu importe l’opérateur, "si vous voulez avoir une connexion qui va plus vite, de manière générale il faut payer 15€ par mois". Vous devrez en effet, dans tous les cas, rajouter 15€ de plus par mois pour une vitesse de 1 Gbps chez VOO et Telenet mais aussi chez Proximus, que vous soyez toujours connecté au réseau cuivré à 100 Mbps ou que vous ayez déjà accès à la fibre optique à 350 Mbps. Cette même somme vous fera passer à une vitesse, moins rapide, de 400 Mbps chez Orange.