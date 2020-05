"L'instant d'après" et "Géante", deux bandes dessinées au récit neuf et atypique

Une disparition instantanée

"L'instant d'après" et "Géante", deux BD qui vous sortiront des sentiers battus - © Dupuis

L'instant d'après raconte l'histoire de la disparition d'Aline, une joueuse de harpe. Celle-ci disparaît en un instant : "Elle est en voiture avec son mari Philippe et ils ont une discussion assez houleuse. Cela s'arrange quand même un peu et Philippe tend une cigarette à Aline mais elle ne la prend pas car elle n'est plus dans la voiture. Elle s'est volatilisée, elle a disparu. Elle était là un instant et l'instant d'après, elle disparaît" annonce Mathieu Van Overstraeten.

Entre en scène alors Blandine, "la sœur d'Aline qui travaille comme stripteaseuse aux États-Unis" qui rentre en France pour mener son enquête.

"La police est persuadée que c'est son mari qui a tué Aline pour toucher son assurance vie. Elle cherche le corps sans le trouver. Pendant ce temps là, Blandine entre en contact avec un prisonnier qui passe toutes ses journées à découper des coupures de presse sur les disparitions mystérieuses comme celle d'Aline. Blandine découvre avec stupéfaction que ce prisonnier qu'on a surnommé Houdini a recensé plus de 900 disparitions mystérieuses rien qu'en France et que ce rythme a tendance à augmenter" dévoile le chroniqueur.