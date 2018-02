Mais le bois est de plus en plus utilisé, vu le prix du mazout de chauffage.

Le reste se divise entre le chauffage au bois, les panneaux solaires, la géothermie, etc...

Le Belge se chauffe principalement au gaz (55%), ensuite vient le mazout (25%) et le chauffage électrique (11%).

Un bon feu de bois dans la cheminée, c'est agréable mais pas sans danger

L'influence du feu de bois sur notre santé - © Tous droits réservés

D'un point de vue environnement, les feux de bois émettent du CO2, un gaz à effet de serre. Mais comme les arbres en captent de leur vivant ça s’équilibre.

D'un point de vue santé, le hic, c'est l’émission de particules fines.

Des particules très petites qui pénètrent au plus profond de notre appareil respiratoire et peuvent aussi passer dans le sang.

Ceci dit, aujourd’hui, de plus en plus de poêles à bois et d’inserts sont équipés d’électro-filtres. Ce qui réduit les émissions de particules fines.

Autre paramètre quant au potentiel danger sur la santé, l’endroit où on fait le feu.

Différentes études établissent que la pollution est faible dans les zones rurales où la dispersion est importante et plus concentrée dans les zones urbaines.

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’en France à Paris, on a voulu interdire les feux de cheminée en 2015 mais l’idée a été abandonnée vu la fronde de certains. Mais à Montréal par exemple, le brûlage de bûche est interdit.

Et chez nous ?

En Flandre, il existe des mesures.

En Wallonie, on y pense...

A Bruxelles, le gouvernement vient d’approuver un arrêté "pics de pollution". Il sera interdit de se chauffer au bois lorsque le taux de concentration de microparticules dans l’air sera trop élevé. Sauf si c’est l'unique moyen de chauffage du logement.