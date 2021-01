L'incontournable "I Feel Good" de James Brown donne des idées à certains et c'est très drôle

Le post du jour est inutile mais drôle mais en ce début d’année on doit pouvoir se faire plaisir avec quelques vidéos qui font le Buzz sur le Net et dans ce cas-ci ces images cartonnent et sont issues du réseau Tik Tok. Deux femmes font du lip-sync sur la chanson " I Feel Good ". Une des deux femmes traverse l’écran en faisant des grimaces et en faisant un drôle de bruit. " I Got You " plus connue sur le nom " I Feel Good " qui a été écrite en 1964 par James Brown et qui est sa chanson la plus connue.

C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck a décidé de partager avec vous et qui fait le buzz sur la toile.