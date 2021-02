L’immense Fernandel, disparu il y a tout juste 50 ans, en trois faits ayant marqué sa carrière

Le 26 février 1971, Fernandel nous quittait à l’âge de 67 ans, seulement. Il laisse derrière lui une riche carrière avec plus de 127 films à son actif et 31 courts-métrages . "Ce n’est pas compliqué, certaines années, comme en 1951, on a pu voir Fernandel dans six films différents, c’était une bête de cinéma ", introduit Nicolas Buytaers .

202 millions de spectateurs

On estime à 202 millions le nombre de spectateurs au cinéma que Fernandel a réuni tout au long de sa carrière, soit quarante ans. Il figure ainsi en 5e position des acteurs français ayant rassemblé le plus de monde derrière le petit écran.

Au sommet de ce classement, on retrouve Gérard Depardieu, avec plus de 398 millions de spectateurs en 50 ans d’activité. Louis De Funès, Bourvil et Michel Galabru complète, presque sans surprise, ce classement de prestige. "Vous avez tout simplement les plus grands", note le critique cinéma.

"Le petit monde de Don Camillo", son plus grand succès

Sorti en 1952, le film fera à lui seul plus de 12 millions d’entrées. Une véritable saga qui compte six films dont cinq sont sortis en salles. Le dernier épisode, intitulé "Don Camillo et les contestataires", se fera sans l’acteur de renom, décédé d’un cancer généralisé pendant le tournage.