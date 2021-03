L’humoriste Jeremy Nadeau chez un coiffeur étonnant dans une vidéo décoiffante

Depuis quelques semaines, les salons de coiffure sont rouverts. Aimez-vous aller chez le coiffeur ou êtes vous plutôt du style a attendre le plus longtemps possible avant de vous y rendre ? Certains trouvent que c’est un vrai moment de détente, d’autres ont tendance à faire l’impasse ayant pour principe que c’est gênant de parler à un miroir. La plupart des gens aiment aller chez le coiffeur surtout quand c’est réussi.

Parfois les coiffeurs peuvent mettre mal à l’aise les clients et on n’en sort pas toujours très joyeux quand on n’aime pas faire la conversation ou que certains gestes ne sont pas bien posés. Jeremy Nadeau l’humoriste a imaginé une vidéo qui vaut la peine d’être regardée. Réalisés avec des images d’une chaîne Indienne, ce montage et ces bruitages prouvent que cela peut parfois être dangereux d’aller chez le coiffeur.

Regardez plutôt

