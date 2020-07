L'expérience insolite à tester : restaurant éphémère dans une carrière et nuit en Aqualodge

Vous comptez rester en Belgique pendant l'été ? Il est possible de se dépayser à deux pas de chez soi parfois. Juliette Grégoire , la chroniqueuse évasion du 6-8, a passé un repas et une nuit insolite dans l'un des plus beaux endroits naturels de la Wallonie : la vallée de la Molignée.

Premier bon plan de Juliette Grégoire, celui du restaurant éphémère Un été à la carrière, en fonctionnement jusqu'au 16 août 2020.

Ce restaurant éphémère est imaginé par Ursule et Petula, "un traiteur connu à Namur pour ses sandwichs presque gastronomiques". On sait le secteur HoReCa très touché par le confinement et cette sandwicherie implantée dans le quartier étudiant de Namur n'a pas bien fonctionné depuis sa réouverture. C'est le couple formé par Mathilde et Joachim qui est derrière le nom d'Ursule et Petula. Le père de Mathilde est propriétaire de cette carrière à Bioul, un endroit paradisiaque où il y a une salle de mariage et des gîtes. "Comme les mariages n'ont pas lieu pour l'instant, ils ont tenté quelque chose : installer un restaurant éphémère dans ce cadre magnifique" révèle Juliette.

Ce changement d'endroit s'est opéré en l'espace de 15 jours. "Ils ont monté sur place deux boxes : une petite cuisine et un petit bar, avec des proches car ils travaillent toujours avec la même équipe" précise la chroniqueuse qui remarque l'agréable ambiance qui y règne : "On sent cette énorme cohésion dans l'équipe. Leur fils y travaille et d'autres jeunes aussi. On a l'impression d'aller manger chez des amis".