L'escape game indispensable pour les fans de Star Wars et un jeu à deux pour petits et grands - © Tous droits réservés

Qu'est-ce qu'un escape game C'est sûrement la sortie jeux de société qui ravira à la fois les fans d'escape game et les fans de la saga Star Wars : la série Unlock se nourrit d'un nouveau numéro entièrement consacré à la célèbre franchise. Un escape game, pour les non initiés, consiste à vous plonger dans une pièce où vous devez trouver des indices et résoudre différentes énigmes dans un temps imparti. Depuis quelques années, ce jeu s'est décliné en jeux de société pour en faire directement chez vous et "c'est la gamme Unlock qui est véritablement la référence en la matière" précise Pascal Michel. Publié dès 2017 par Space Cowboys et directement primé à plusieurs reprises, ce nouveau jeu accessible dès 10 ans est déjà le huitième de la gamme. Chaque boite, comme celle-ci, contient trois aventures : la première est assez simple, la seconde un peu plus compliquée et la troisième très difficile. Dans Unlock Star Wars, votre première aventure consistera à devoir fuir la planète Hoth, dont on retrouve l'extrait cinématographique dans Star Wars V : L'Empire contre-attaque.

Unlock Star Wars L'escape game indispensable pour les fans de Star Wars et un jeu à deux pour petits et grands - © Space Cowboys/Asmodee L'avantage d'un tel jeu est qu'il n'y a aucune installation à faire. Vous devez uniquement télécharger l'application, vous la lancez et vous prenez uniquement le paquet de cartes correspondant à l'aventure que vous réalisez. Une carte de présentation vous explique le contexte de l'aventure et votre but à poursuivre. Dans ce cas-ci, vous êtes en ronde de surveillance sur la planète Hoth et puis vous perdez le contact avec vos supérieurs. Une fois cette carte lue, vous la retournez et vous voyez au verso des numéros : vous prenez alors dans le paquet uniquement les cartes portant ces mêmes numéros. Vous les retournez et vous y découvrirez des pièces, des indices, des objets. "À partir de là, vous devrez associer des cartes pour résoudre des énigmes qui débloqueront d'autres cartes. Tout cela vous l'encoderez dans l'application qui a la particularité de vous mettre dans l'ambiance avec une petite musique" détaille Pascal. Dans l'application, vous devez aussi encoder des numéros dans des machines, vous pouvez aussi demander des indices si vous êtes bloqué. "C'est super bien fait, il y a un vrai suspens" savoure le chroniqueur. "Si vous êtes fan de Star Wars vous adorerez. Moi qui ne suis pas un grand fan, l'univers me parlait moins mais cela reste un beau jeu si vous aimez Star Wars et les escape games. C'est déjà un carton".

Mosquito Show L'escape game indispensable pour les fans de Star Wars et un jeu à deux pour petits et grands - © The Flying Games Avec Mosquito Show, vous êtes plongés à deux joueurs dans la jungle. Chacun doit incarner un toucan ou un caméléon orange ou bleu. Ce jeu assez facile est accessible dès 8 ans. "C'est un jeu pour apprendre un peu la stratégie aux enfants" selon Pascal Michel. Votre objectif : récolter un maximum de moustiques et principalement neuf moustiques jaunes pour remporter la partie. Pour les attraper, vous faites avancer chaque personnage d'une case : le caméléon en diagonal ou horizontal et le toucan qui vole traverse en diagonal une ou plusieurs mares où il y a les moustiques. "À chaque coup vous faites avancer un personnage, il doit absolument manger un moustique. Chaque moustique amène des pouvoirs supplémentaires comme le moustique rouge ou le bleu". La partie dure 15 minutes, "cela se joue facilement avec des jeunes enfants et il y a beaucoup plus de stratégie qu'il n'y paraît : on pense qu'il suffit d'avancer des pions mais si vous réussissez à bloquer votre adversaire dans un coin la partie s'arrête et vous avez gagné" souligne le chroniqueur. Partir à la chasse aux moustiques avec le jeu : Mosquito Show - Le 6-8 (170/255) - 02/09/2020 Partir à la chasse aux moustiques avec le jeu : Mosquito Show