L’enquête folle autour d’une bouteille à la mer qui aurait été jetée du Titanic

Ce sont des historiens de l’Université du Québec à Rimouski – Uqar, qui étudient la bouteille et son message. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette recherche s’apparente à une véritable enquête comme le démontre Le Parisien qui a dévoilé les premiers résultats.

Le message, signé Mathilde Lefebvre , est le suivant : "Je jette cette bouteille à la mer au milieu de l’Atlantique. Nous devons arriver à New York dans quelques jours. Si quelqu’un la trouve, prévenez la famille Lefebvre à Liévin".

Quand une histoire vieille de plus d’un siècle refait surface…

La bouteille semble authentique comme l’explique Nicolas Beaudry, chercheur au laboratoire d’archéologie et de patrimoine de l’Uqar, au quotidien français : "Nous avons examiné la bouteille. Les marques de moulage, de mise en œuvre, la qualité du verre, son analyse chimique sont compatibles avec le début du XXe siècle". Le scientifique prévient tout de même que des bouteilles anciennes avec des bouchons et des vieux papiers peuvent néanmoins encore être facilement trouvables. "Il suffit de déchirer une page blanche d’un livre ancien… Mais, jusqu’ici, on n’a pas réussi à prendre à défaut un faussaire".

Si l’encre utilisée semble aussi correspondre, les historiens hésitent sur la calligraphie. "Au début du XXe siècle, on apprend en France à produire une belle écriture cursive, régulière, d’un geste continu" note le chercheur, alors que retrouvée semble trop "hachée" et personnelle pour une jeune fille de 13 ans. Deux hypothèses se dégagent selon le paléographe Maxime Gohier : "Mathilde pourrait être une enfant très douée en écriture pour son époque, son milieu social et son âge" ou un adulte aurait écrit ces mots à sa place.