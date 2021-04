L’Ebène spa : détendez-vous dans ce temple luxueux de la relaxation à deux pas de Chimay

La situation sanitaire vous donne sûrement envie de vous défouler et de profiter du beau temps dans des activités en plein air. Vous pouvez exaucer ce souhait en allant faire une ballade gustative en segway à Aubel . Ou alors les temps troubles actuels vous rendent anxieux ? Juliette Grégoire a la solution pour vous : détendez-vous à l’Ebène spa de Momignies.

Allier détente et luxe au même endroit : c’est ce que propose Ebène spa à Momignies que vous présente Juliette Grégoire, notre adepte des escapades insolites du 6-8.

L’Ebène Spa, c’est l’idée de Cédric et Delphine, qui fêtait un anniversaire de couple en se rendant dans un spa privatif près de La Louvière. Séduits par ce concept, ils ont décidé de créer un tourisme de bien-être dans leur région, à Momignies, une commune située à une dizaine de minutes de Chimay.

La chambre vous enchantera déjà par sa beauté tirée de son ossature bois. "On se sent toute de suite vraiment très bien, c’est neuf, les matériaux sont tops" assure Juliette Grégoire. Et bien sûr, vous serez conquis par le jacuzzi, le bain à bulles, installé dans votre chambre.

C’est cet agencement qui rend ce lieu insolite : généralement, lorsque vous vous rendez dans un spa, vous pouvez profiter de l’espace privatif pendant quelques heures. Le spa de Momignies, vous est réservé pour une nuitée voire plus, l’idéal pour s’endormir paisiblement après un instant de détente dans les bulles.