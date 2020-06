Depuis le confinement, on consomme plus local et de nombreuses personnes se sont mises aussi à plus cuisiner et notamment à préparer leur pain maison. Cette tendance se traduit dans l'achat de "machines à pain ont fait un bond de 200%".

Si vous avez investi tout de même dans une machine à pain, Carlo vous conseille de l'utiliser comme robot pour pétrir votre pain et ensuite de le mettre "à cuire au four pour le mouler dans la forme que l'on veut" afin d'obtenir une forme qui ressemblera plus à celle du boulanger.

"Même sans robot, car ce n'est pas obligatoire d'en avoir, on peut faire des pains chez soi qui ne prennent pas tellement de temps, ne sont pas tellement compliqués, qu'on peut pétrir à la main" argumente le chroniqueur. "Je préfère investir dans un robot pétrisseur. On peut faire plein d'autres choses avec ce genre de robot : c'est un robot à pâtisserie qui a plein d'autres applications, qui n'est pas aussi réducteur que la machine à pain".

Carlo De Pascale a de son point de vue un avis bien tranché sur la question. Pour lui, cette machine non seulement prend de la place en cuisine mais ne garantit aucune évolution dans la fabrique du pain puisqu'il "suffit" de suivre le mode d'emploi en ajoutant tous les ingrédients nécessaires et de laisser la machine faire le reste, ce qui oublie l'essence même du travail du pain.

"Cette levure existe aussi en version sèche, ce n'est pas de la levure chimique. C'est de la levure qui est réactivée par l'eau. La levure chimique, c'est un mélange de bicarbonate de soude et d'un acide et cela sert à faire des cakes. La levure chimique elle ne fait pas lever la pâte" précise encore le chroniqueur.

Le pain au levain

L'avis bien tranché de Carlo De Pascale sur la fabrication du pain - © by ale_flamy - Getty Images

L'autre pain que vous pouvez faire chez vous, mais plus technique, celui du pain au levain. Il s'agit d'une "somme de bactéries de levure mais que l'on fait soi-même. On met au départ de l'eau et de la farine, et cela capte les levures naturellement présentes dans l'atmosphère et c'est ce résultat qui fera une pâte, le levain qui aidera à faire du pain" révèle Carlo De Pascale.

Pour obtenir un pain au levain vous prenez de la farine de seigle et de l'eau "puis on laisse démarrer cette fermentation à la maison".

"On la démarre souvent avec un peu de miel, puis on rajoutera de la farine de blé et ensuite on aura le levain, qui peut durer des années" précise Carlo. "Mais à chaque fois qu'on devra l'employer comme levure pour le pain il faudra rafraîchir ce levain c'est-à-dire, remettre de l'eau et de la farine, le réactiver" prévient toutefois le chroniqueur. L'intérêt d'une telle pratique est que la grande variété de levures qui s'attacheront donnera une variété de goûts.

La farine doit quant à elle être soigneusement choisie. Il existe un indice sur la farine : T55, T65, T110 par exemple, c'est l'indice de blancheur de la farine : "Plus le T est élevé, plus cette farine que l'on mettrait dans un four à 900 degrés va laisser des cendres. Les cendres c'est tout la matière qui n'est pas de la farine pure. Plus le nombre est élevé et plus la farine est complète" informe Carlo.

Il vous recommande dès lors pour les initiés de choisir de la farine blanche à la levure : "Commencez avec des farines blanches mais à la meule de pierre, des farines bio comme la farine d'agribio ou la farine du Moulin de Hollange".

"Quand vous faites votre pain vous-même, prendre une farine plus chère ne vous fera pas un pain qui coûtera 5 ou 6 euros le kilo. Il faut de la bonne farine mais le prix quand on le fait soi-même ne va pas exploser" estime Carlo.

Ne vous étonnez pas si plusieurs bulles se forment dans la mie de votre pain, provoquant des trous dans celle-ci. Cela fait partie des essais !