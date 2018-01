L'au-delà et l'Irlande du Nord en BD

Essence, c’est la rencontre magique et déjantée de deux auteurs d’exception qui ont partagé leurs univers. C’est un récit hors norme où tout peut arriver, c’est aussi un livre au format particulier, plus carré, pour les images en cinémascope. Essence, c’est aussi l’une des plus belles courses-poursuites de voitures de l’histoire de la bande dessinée !

Mon Traître... La saga nord-irlandaise

Mon Traître de Pierre Alary

D'après le roman de Sorj Chalandon

Editions Rue de Sèvres

Antoine, luthier parisien se prend d'amour pour l'Irlande. Fasciné par sa culture, ses paysages et par la chaleur des gens, le jeune français rencontre Jim et Cathy qui deviendront des amis précieux. Tous font partie du mouvement républicain irlandais, et mènent des actions pour le compte de l'IRA . Un soir à Belfast, il fait la connaissance du charismatique Tyrone Meehan, responsable de l'IRA, vétéran de tous les combats contre la puissance britannique. Antoine ne tarde pas à embrasser la cause de ce peuple. Captivé, le jeune Français trouve en Tyrone un mentor, un ami très cher, presque un père. Puis un traître... " Mon traître ", comme l'appelle Antoine, pour désigner cet homme qui fut en réalité, vingt-cinq ans durant, un agent agissant pour le compte des Anglais. Il les avait tous trahis, ses parents, ses enfants, ses camarades, ses amis et lui, chaque matin, chaque soir...