L’astrologie s'invite dans la mode : découvrez les coups de cœur du "6-8"

L’astrologie et les signes du zodiaque ont le vent en poupe. Sur des bijoux, vêtements, accessoires, etc. : on en voit partout ! Dans Le 6-8, Valérie Kinzounza nous explique les raisons de ce succès. Que l’on soit sceptique ou que l’on y croie, l’astrologie a le pouvoir de nous fasciner, nous amuser ou nous rassurer. Tandis que les réseaux sociaux ne font qu’accentuer le succès de cette tendance, celle-ci n’a jamais vraiment cessé d’être à la mode. Ces sujets ont beaucoup de succès, notamment dans les journaux. L’horoscope étant l’une des rubriques les plus lues. En proposant des accessoires inspirés des signes du zodiaque, les marques et créateurs sont donc sûrs de toucher une corde sensible.

Source d’inspiration pour les grandes maisons de luxe

A commencer par la maison Dior : "Pour la petite anecdote, en 1946, Christian Dior est sur le point de lancer sa propre maison de couture. Hésitant, il consulte sa voyante. C’est seulement après avoir reçu son aval qu’il va se lancer", raconte la chroniqueuse. Le célèbre couturier va d’ailleurs appeler certains de ses modèles "Bonne étoile", "Horoscope", "Tour de cartes" ou encore "Cartomancienne". Il en va de même chez Gucci ou encore Chanel où on ne compte plus les allusions au Lion, signe astrologique de la créatrice et source d’inspiration majeure des collections de joaillerie Chanel.

Une nouvelle dimension grâce aux réseaux sociaux et à la personnalisation

"Sur le réseau social Instagram, on retrouve plein de comptes d’astrologie derrière lesquels des astrologues nouvelle génération décryptent notre signe à travers des petites situations du quotidien auxquelles on peut facilement s’identifier, surtout qu’il y a aussi beaucoup d’humour", souligne Valérie Kinzounza. ►►► À lire aussi : Trouver l’amour grâce à l’astrologie, c’est possible ! Et puis il y a des applications comme Co-Star qui vous permettent de consulter votre horoscope et vous envoient des notifications quotidiennes personnalisées en fonction de votre thème astral. La personnalisation fera par ailleurs la petite touche supplémentaire pour se distinguer puisqu’on ne peut y échapper, le signe astrologique est universel, et touche tout un chacun.

Côté bijoux

Trouver un bijou à l’effigie de son signe astrologique, n’est vraiment pas compliqué. La jolie marque française Lou. Yetu et sa collection Astro avec bracelets, colliers, bagues en est un bon exemple, propose Valérie. Côté belge, la chroniqueuse relève deux marques ayant retenu son attention : Aroz Jewelry Marque de bijoux bruxelloise avec à sa tête deux jeunes et talentueuses sœurs, Laura et Paola Sole. Celles-ci proposent de petits pendentifs Astro à porter sur une chaîne simple ou à cumuler avec d’autres pendentifs. "C’est fait à la main, en argent ou en plaqué or, et ça coûte 48€". ►►► À lire aussi : Durable, glamour, classique, tendance : quelques idées afin de trouver le cadeau idéal pour la fête des mères ! Chris Alexxa Créatrice de bijoux liégeoise, Chris Alexxa a créé des médaillons "ZODIAK" comme de petits porte-bonheur pour celles qui portent leur signe en effigie. Chaque créature mythologique est stylisée en relief sur une sphère céleste en or, en argent ou en vermeil. Le pendentif peut également être ponctué à la demande d’une pierre étincelante évoquant votre étoile (à partir de 59€, en vente dans la boutique atelier ou sur le site).

Côté vêtements

Si les vêtements aux motifs inspirés de thèmes astraux se font de plus en plus nombreux, Valérie Kinzounza est tombée sous le charme des créations de l’artiste belge Christophe Lardot. "C’est un sujet qu’il connaît et qui l’inspire beaucoup. Pendant le confinement, il s’est replongé dans cet univers ludique et a eu l’idée d’élaborer une ligne de T-shirts axée sur les signes du zodiaque illustrés", retrace-t-elle. Imprimés à Liège en coton bio et éco-responsable, les t-shirts coûtent 65€. "On les porte un peu oversize aussi bien sur un jean qu’avec un blazer pour décaler la tenue. Top à s’offrir ou à offrir comme cadeau !", conclut Valérie. En vente sur le site www.christophelardot.com ou à la boutique L’atelier de l’Ange d’Or à Liège.

Retrouvez les idées tendances et lifestyle de Valérie Kinzounza, et bien d’autres chroniques dans Le 6-8 en semaine sur La Une.