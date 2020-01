L'appli FRUITZ donne la pêche à vos rencontres

On est coquin ce jour dans le 6-8 et tout particulièrement Pascal Michel qui nous propose un cocktail vitaminé de bons plans pour dénicher la perle rare en cette nouvelle année.

4 fruits à volonté…

FRUITZ - © Tous droits réservés

Le raisin… "C’est pour un verre de vin sans se prendre la grappe"

La pastèque… "pour des câlins récurrents sans pépins"

La pêche… "pour une envie de pêcher avec toi" (en fait c’est pour pécho !)

La cerise… "pour trouver sa moitié".

Une vraie salade de fruits pour dénicher la perle rare et on ne s’arrête pas là. Et non une fois qu’on est lancé ! L’appli propose aussi des questions toutes faites pour les très timides, pour les moins habiles ou pour les pressés du clavier…

Est-ce que tu crois au coup de foudre ?, tu es plutôt film ou série ?, est-ce qu’on se voit ce soir ?…

Voilà cette nouvelle appli qui va changer et fruiter votre vie… Si affinité.