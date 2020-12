"L'Anomalie" et "Noir côté cour" : les deux lectures à ne pas manquer pour les fêtes

"C'est hyper bien raconté, on rentre dedans et il y a une vraie histoire qui vous tort bien les neurones et pourtant c'est tout à fait facile d'accès" commente le chroniqueur. L'autre satisfaction pour laquelle ce roman est primé, c'est qu'il s'agit d'un livre de science-fiction. Le dernier dans ce genre était... le premier Goncourt assure le chroniqueur littéraire, à savoir Force ennemie, de John-Antoine Nau en 1903.

Les polars sont évidemment toujours à la fête en cette période. Découvrez Noir côté cour de Jacques Bablon.

L'auteur décrit étage par étage des situations de vie dans un immeuble parisien.

Au cinquième étage vit le fils du propriétaire, un homme fasciné par une nouvelle locatrice de l'immeuble qu'il observe sans cesse. Au quatrième un couple organise une soirée pour des amis mais celle-ci tourne au vinaigre. Au troisième habite un locataire très calme, d'autant plus parce qu'il "baigne dans son sang, il a été exécuté". Au deuxième vit un homme qui participe à des actions caritatives et donne des cours de français à des migrants depuis le décès de son épouse. "Entre autres il accueille dans une chambre en trop dans son appartement, une jeune femme migrante aux cheveux noirs" relate le chroniqueur. Mais cet accueil ne se passe pas comme prévu. Au rez-de-chaussée séjournent deux anarchistes originaires des pays baltes.

On découvre leurs histoires en parallèle grâce... aux toilettes de l'immeuble qui fuitent. "On va suivre une goutte d'eau qui nous fera passer d'appartement en appartement et on verra comment chacun va évoluer" résume le chroniqueur littéraire qui a adoré ce livre. "C'est vraiment fait avec tous les codes du roman noir et on voit toutes les personnalités qui se révèlent. Très efficace, c'est du noir très classique et en même temps très original. Agréablement surpris, j'ai adoré".

