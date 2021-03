L’album de Robin Schulz qui vous fera danser, celui de Jérémy Frérot coup de cœur de Bruno Tummers

Bruno Tummers s’est penché sur les nouveaux albums du DJ allemand Robin Schulz et du chanteur français Jérémy Frérot dans Le 6-8. Le chroniqueur a particulièrement apprécié le second album de l'ancien membre des Fréro Delavega.

Robin Schulz s’était révélé en 2014 avec un remix du titre Prayer in C du duo français Lily Wood and The Prick. Il a remixé aussi des chansons d’Ed Sheeran, Coldplay ou Rag’n’Bone Man, et a collaboré avec Gims ou Henri PFR.

Si le DJ belge et actuel coach à The Voice Belgique, entre plutôt dans "une culture des singles" observe Bruno Tummers, "ce qui n’est pas le cas de Robin Schulz".

Le DJ allemand revient ainsi avec un troisième album sobrement intitulé III. All we got, le premier single sorti à l’automne 2020 qui porte celui-ci et qui passe sur les radios pour jeune public est "de vous faire danser".

Dans ce nouveau disque de 15 plages, Robin Schulz s’empare d’anciens tubes. Il a ainsi remixé celui du Camerounais Wes avec Alane qui avait connu un grand succès dans les années 1990.