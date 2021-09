L’album de la maturité pour Ours avec "Mitsouko", coup de cœur de Bruno Tummers

Plus connu comme un 'fils de', Ours s’est pourtant imposé comme un artiste à part entière. Il revient avec un nouvel album, intitulé Mitsouko qui devrait plaire davantage au grand public.

Ours baigne dans la musique depuis sa tendre enfance évidemment et se produit depuis une quinzaine d’années. Certains titres ont très bien marché pour l’artiste de 43 ans comme Twenty Two en duo avec Lily Allen ou encore Jamais su danser.

Pour Bruno Tummers, cet album est peut-être le plus accompli du chanteur et musicien français. "Il se bonifie avec l’âge, avec des textes qui racontent vraiment quelque chose et c’est comme cela par petites touches impressionnistes un peu à la façon de son papa" observe-t-il.

L’album sur fond de textes aussi légers que nostalgiques est très varié dans la composition. On passe d’enregistrements fournis et modernes à des morceaux uniquement en piano-voix qui plaisent beaucoup au chroniqueur musical.

Un peu à l’image du chanteur chic et populaire de son père Alain Souchon, Ours s’assied entre deux univers : l’un à la fois populaire et l’autre plus intellectuel. Cette ambivalence l’a toujours empêché de s’imposer auprès du grand public mais ce quatrième album pourrait changer un peu la donne.