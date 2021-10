L’album de Barbara Pravi, une perle unique pour son époque : "J’ai beaucoup lu la chanson française"

Outre Voilà, on trouve sur cet album son nouveau single, Saute qui propose une rythmique plus marquée, aux sonorités plus orientales.

Un titre d’album comme On n’enferme pas les oiseaux est évidemment assez évocateur : Brabara Pravi y aborde beaucoup le thème de la liberté. Celle-ci transparaît même dans sa production : elle a refusé qu’on lui impose le moindre choix dans la construction de ce disque.

À 28 ans, la jeune artiste continue à miser sur son talent et son culot, plutôt que de se plier aux standards des enregistrements de son époque et aux critères qui régissent habituellement les radios. "J’ai commencé d’abord par faire un EP qui sonnait radio pour leur plaire. Il ne s’est pas passé grand-chose et surtout cet EP ne me plaît pas" déplore-t-elle. "C’est dommage car ce sont des chansons que je ne chante plus, ou que je réarrange quand je les chante. La question posée dans l’album est donc comment notre métier nous rend heureux car on passe 90% de notre temps en train de faire ce métier, comment on fait pour que cela nous remplisse tout le temps de joie ? C’est peut-être gonflé mais j’y crois à 200% à ce que je chante".