L'abonnement TV par internet devient une réalité & réduire considérablement ses frais de roaming en est une autre !

Pas forcément ! Tout dépend de votre modèle de smartphone. Si vous avez un smartphone DUAL SIM, c’est-à-dire, double SIM, vous pouvez avoir deux cartes SIM différentes dans votre téléphone. Pour reprendre le cas de la Suisse et de Proximus : dans vos paramètres vous laissez votre carte SIM Proximus active pour les fonctions d’appels et de SMS et pour la fonction données mobiles, vous activez votre EcoSim.