Knox, le chien qui fait de la luge tout seul

La neige est annoncée en Ardenne ce 4 février. Pascal Michel célèbre cette arrivée avec une vidéo qui a fait le tour du web dernièrement dans "Le 6-8", celle d'un chien qui fait de la luge, tout seul sans son maître.

C'est la séquence à ne pas manquer du Post du jour.

"La neige risque de faire son apparition dans les heures à venir chez nous mais certains ont pris de l'avance dans certains pays" annonce Pascal Michel.

Et il ne s'agit pas d'un humain mais bien d'un animal dénommé Knox, "un chien qui a une passion folle pour la neige" dans un parc de Des Moines dans l'Iowa. De fait, on peut voir le chien dévaler une pente sur une luge. Ce qui impressionne dans la vidéo, c'est que le maître, un éducateur canin, ne fait que filmer la scène et ne pousse aucunement son chien à prendre la luge. On voit ainsi Knox ramener tout seul celle-ci en haut de la colline une fois la descente terminée et recommencer l'exercice.

"Il arrive à se diriger (...) Regardez l'attitude de Knox : il va reprendre sa petite luge parce qu'il prend un vrai plaisir à le faire et une fois qu'il est remonté, il s'installe et ça repart" commente en effet Pascal.

De quoi donner des idées à votre chien pour l'hiver ?