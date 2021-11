Kendji Girac : "Avant The Voice, je ne m’imaginais pas faire une carrière musicale"

© Universal

Parmi ces exclusivités, on retrouve une reprise de Petit papa Noël, déjà parue en 2018, mais aussi une reprise de Félix Gray, La gitane.

Sur cet album figure bien entendu le titre qui a remporté le prix de chanson de l'année aux NRJ Music Awards, Évidemment, signée par Vianney.

Kendji Girac peut en effet compter sur le soutien du public depuis plus de 8 ans de carrière déjà. Il ne s'attendait cependant pas à vivre un tel parcours. C'est parce qu'il a été contacté par la production de TF1 après avoir partagé des sons sur les réseaux sociaux qu'il a participé à The Voice. "Je jouais simplement pour moi, pour l'amour de la musique ou pour ma famille et mes amis. Je n'imaginais pas faire une carrière. C'est venu peu après The Voice : j'ai dû sortir un single, j'ai commencé à aimer travailler en studio et à faire des chansons de plus en plus belles" révèle le chanteur et musicien.