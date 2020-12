Keanu Reeves prête ses traits dans le jeu vidéo "Cyberpunk 2077", dernière pépite imparfaite et controversée

Controversé parce que très attendu, le jeu vidéo Cyberpunk 2077 est enfin sorti le 10 décembre dernier. Gilles Banneux, chroniqueur jeux vidéo, en a profité pour prendre un peu de recul et critiquer ce jeu dans lequel l’acteur Keanu Reeves incarne un rockeur anarchiste.

Repoussée à plusieurs reprises, la sortie du jeu vidéo "Cyberpunk 2077" tient toutes ses promesses d’un point de vue graphique et scénaristique. C’est en tout cas ce qu’assure notre gamer averti, Gilles Banneux. Pourtant, le jeu fait face à de violentes critiques de la part des fans. En effet, les bugs sont nombreux, notamment sur les consoles qui ne sont pas derniers cris à l’instar de la PS4 et de la Xbox One.

Les développeurs de la société polonaise de jeux vidéo CD Projekt n’ont pas proposé un jeu à la hauteur de leurs ambitions. La pression était de mise suite au tour de force réalisé par la société en 2015 avec le dernier jeu de la saga "The Witcher", qui a connu presque un sans-faute.

Après plus de sept ans de développement, "Cyberpunk 2077" est finalement sorti sans être tout à fait fini, malgré les nombreux reports. Pour les bugs qu’il suscite sur les consoles moins récentes, le jeu a même été retiré du store en ligne de Sony malgré les promesses de correctifs des concepteurs. Un vrai coup dur.