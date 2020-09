De nombreux artistes ont profité de la rentrée pour sortir un nouvel album cette année. Outre les nombreuses sorties francophones, on ne chôme pas non plus de l'autre côté de l'Atlantique. Voici donc la chanteuse américaine Katy Perry , qui revient avec un sixième disque, trois ans après Witness.

Katy Perry propose tous les titres de ce nouvel album sur YouTube, une stratégie logique pour Bruno Tummers : "Même si les titres ne seront pas exploités en single, elle les place sur le web et les réseaux sociaux parce qu'elle sait bien maintenant que son public n'écoute plus forcément tout un album".

Bruno constate que Katy Perry s'est replongé dans ses moments douloureux pour les textes de ce nouvel album. En effet, dans les thèmes qui le composent, "il est surtout question de résilience et de sortir de ses erreurs" avec des arrangements énergiques et rythmés tout comme des balades.

La voici de retour avec Smile et un premier extrait du même nom, qui nous emmène dans le monde féerique du cirque. L'album devait sortir en juin, il est finalement paru le 28 août avec le retard lié au confinement. "Elle a une vraie pression sur cet album car le précédent était plutôt en demi-teinte et n'a pas très bien fonctionné dans les ventes. Elle n'est pas parvenue à égaliser ses ventes habituelles" commente Bruno Tummers .

"All Rise" de Gregory Porter, LA sortie de la rentrée

Katy Perry retrouve le "Smile", Gregory Porter est "LA sortie anglophone de la rentrée" - © Universal

Autre sortie américaine depuis le 28 août et également sixième album, celle de Gregory Porter avec All Rise.

Cet artiste est moins connu mais pourrait connaître le succès ailleurs que dans son pays alors qu'il approche la cinquantaine et a sorti plusieurs albums originaux "mais sans vrai tube radio qui l'identifie vraiment" souligne Bruno.

Son dernier en date, un album de reprises du célèbre crooner Nat King Cole, à l'image du genre de Gregory Porter, celui de la soul et du blues mais aussi du jazz, genre pour lequel il a gagné un Grammy Award du meilleur album de jazz vocal en 2013.

All Rise s'inscrit dans cette continuité et devrait plaire aux fans de Aretha Franklin, Ray Charles et Otis Redding comme avec le titre Revival, sorti depuis janvier 2020.

"Il y a une touche de gospel aussi dans cet album" constate Bruno Tummers. "La voix de Gregory Porter est magnifique qui chante à la fois l'amour et des thèmes ancrés dans la société comme le racisme. Musicalement, il y a une section de cordes et de cuivres qui font briller les titres. On est dans un cocon assez enveloppant, c'est un album chaud qui vous réconforte. Gregory Porter vous prend par la main et vous embarque dans son univers" analyse-t-il avant d'ajouter :