Écoutez Katie Melua lors de soirées tendres au coin du feu

Katie Melua tout en douceur sur son huitième album, Dany Brillant dans l'ombre d'Aznavour - © BMG

Katie Melua est une chanteuse originaire de Géorgie et de nationalité britannique. Elle se révèle au début des années 2000 avec certains de ses titres qui sont diffusés en radio. Elle fait partie de la génération des chanteuses à la voix tendre et de velours comme Norah Jones. On l'entend certes peu aujourd'hui mais l'artiste a tout de même déjà vendu 11 millions d'albums.

Avec ce nouvel et huitième album, baptisé Number Eight, elle poursuit dans ce qu'elle fait de mieux, "des albums comme un cocon qui vous enveloppe et cela tombe bien pour vos soirées d'automne au coin du feu" pointe Bruno Tummers.

Mais il s'agit du premier disque où Katie Melua écrit elle-même les paroles de ses chansons. "Elle creuse beaucoup dans son intimité puisqu'il est question de rupture amoureuse et de son divorce. Elle n'a pas voulu faire un album négatif et garder le meilleur de cette relation : les bons souvenirs et le respect et donc l'album est plutôt lumineux" analyse le chroniqueur à ce sujet.