Objectif : apporter du jeu dans la vie

Kabaka : une cabane en carton 100% belge à construire avec les enfants - © Tous droits réservés

Le carton est construit dans une cartonnerie belge et les cabanes dans un atelier protégé à Florennes souligne Véronique Wes. Rappelons que le carton est recyclable à 100% quand il arrive en fin de vie, c'est donc un projet local, durable et social.

Les enfants adorent construire des cabanes, que ce soit avec des chaises, des couvertures, des meubles, des coussins ou les draps en train de sécher. Histoire de ne pas retourner toute la pièce, les cabanes en carton modulables proposées par Kabaka permettent d'être montées et démontées rapidement. Il est possible d’acheter les panneaux de manière indépendante ou des compositions de cabane proposées par la société. "On peut même les colorier si on veut."

Stimuler la créativité des enfants et créer des moments uniques de partage, tels sont les éléments moteurs de la mission de Kabaka.

"Plus écologique que le plastique et fabriqué en Belgique, la cabane en carton amusera les amateurs de coins tranquilles et les petits bâtisseurs."

Son prix varie entre 45 et 95 euros, la durée de vie de la cabane dépend de la manière dont l'enfant laisse aller son imagination et peut durer un an sans problème pour une cabane composée.

Point de vente : Boutique en ligne - Plus d’infos : mykabaka